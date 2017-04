Morbidelli creuse l'écart

L'Italien Franco Morbidelli (Kalex) a signé sa troisième victoire en trois courses cette saison lors du Grand Prix des Amériques, catégorie Moto2, dimanche à Austin (Texas). Déjà vainqueur au Qatar et en Argentine, il a devancé cette fois le Suisse Thomas Luthi (Kalex), 2e à 2 sec 633/1000e, et le Japonais Takaaki Nakagami (Kalex), 3e à 6 sec 809/1000e.



Le Français Fabio Quartararo (Kalex) a terminé à la 12e place.



Au classement général, Morbidelli totalise 75 points, soit 19 de plus que son premier poursuivant, Luthi.