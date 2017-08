La moto du champion du monde 2014 volée

Dans la nuit du mardi au mercredi 16 août, des voleurs ont fait irruption dans l'atelier Marc VDS à Gosselies, en Belgique, et ont volé la machine Kalex sur laquelle Esteve Rabat a remporté le titre du Championnat du Monde Moto2 2014.

La Kalex victorieuse du championnat était exposée dans la zone d'accueil de l'atelier. La machine a été la seule chose emportée. La moto est dans la livrée 2014 de l'équipe et présente le n°53 habituel d'Esteve Rabat. "La moto, qui fait la fierté du patron, était exposée dans le hall d'entrée de l'atelier, où on autorisait des gens à pénétrer pour se faire photographier avec elle", précise une responsable de l'écurie, Sarah Colson.



Les images de vidéosurveillance montrent quatre personnes "cagoulées et gantées" entrer la nuit dans l'atelier et emporter la Kalex à l'arrière d'une camionnette blanche en brisant une vitre de ce véhicule. La police de la zone de Charleroi a été chargée de l'enquête.



"Aidez nous à retrouver une moto à laquelle nous sommes spécialement attachés, l'équipe et moi-même. Si quelqu'un dispose d'une quelconque information, merci de contacter l'équipe!", a tweeté Rabat.





Help us to get back a meaningful bike for both the team and me. If someone can provide any information please contact with the team. Thanks! https://t.co/XyRL9ZIXea