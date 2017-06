Alex Marquez s'impose en Moto2

L'Espagnol Alex Marquez (Kalex) a remporté au terme d'un cavalier seul le Grand Prix de Catalogne, catégorie Moto2, dimanche, sur le circuit de Montmelo. L'Italien Mattia Pasini (Kalex), vainqueur en Italie une semaine plus tôt, et le Suisse Thomas Lüthi (Kalex) complètent le podium à respectivement 3 sec 525/1000 et 4 sec 452/1000.



Parti de la pole, le champion du monde Moto3 en 2014, âgé de 21 ans, a créé l'écart dès le premier tour, pour ensuite gérer son avance. Le coéquipier de Marquez au sein de l'écurie EG 0,0 Marc VDS, l'Italien Franco Morbidelli, archi-dominateur en début de saison, n'est que 6e à 14 sec 172/1000, à l'issue d'un week-end en demi-teinte. Il voit du coup son avance au classement général fondre à 7 points sur Lüthi et 20 sur Marquez.



Le Français Fabio Quartararo (Kalex) est 8e après une superbe remontée depuis la 14e place sur la grille.