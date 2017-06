Moto - News

Max Biaggi sort de l'hôpital

Max Biaggi a quitté mardi l'hôpital romain où il avait été admis il y a plus de deux semaines après un accident à l'entraînement. "Je suis heureux. Je vais à la maison", a déclaré l'ancien champion, tout juste âgé de 46 ans, à la Gazzetta dello Sport/



Biaggi, six fois champion du monde de vitesse, a subi deux interventions chirurgicales après avoir été victime d'un traumatisme thoracique et de plusieurs fractures des côtes. Il avait chuté le 9 juin sur le circuit Sagittario de la ville de Latina.



Quadruple champion du monde en 250 cc et double champion du monde en Superbike, l'ancien grand rival de Valentino Rossi dirige cette saison une écurie engagée dans les compétitions de Supermotard.