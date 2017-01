Toby Price leader du général

L'Australien Toby Price a remporté la deuxième étape du Dakar, longue de 803 km entre Resistencia et San Miguel de Tucuman, dans le nord-est de l'Argentine, et pris la tête au classement général dans la catégorie moto.



Le vainqueur du Dakar 2016 a bouclé les 275 km chronométrés en 2 h 37 min 32 sec, devant l'Autrichien Matthias Walkner (+3:22.) et l'Espagnol Paulo Gonçalves (+3:51.), qui le suivent également au général à respectivement 2 min 39 sec et 2 min 54 sec. Le premier Français, Xavier de Soultrait, meilleur temps la veille avant d'écoper d'une pénalité pour excès de vitesse, est 4e de l'étape de mardi (+4:06.) et 5e au général (+3:41.).