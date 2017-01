Metge pénalisé, Barreda vainqueur

Le Français Michaël Metge, d'abord donné vainqueur de la 10e étape du Dakar-2017 jeudi, entre Chilecito et San Juan (Argentine), a écopé d'une heure de pénalité et se trouve du même coup privé de sa victoire, qui revient à l'Espagnol Joan Barreda Bort, selon une décision de la direction de course. Le motard a été pénalisé pour avoir manqué un way point (point de contrôle, ndlr) dans les derniers kilomètres de la spéciale. Il rétrograde donc à la 24e place de l'étape, à 59 min 05 sec de Barreda, son coéquipier chez Honda, et à la 17e place au général, à 02 h 35 min 33 sec du leader britannique Sam Sunderland.