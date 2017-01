L'étape pour Gonçalves, Sunderland toujours leader

Le Portugais Paulo Gonçalves a remporté vendredi sa première victoire d'étape dans le Dakar-2017, en s'imposant dans la 11e et avant-dernière, entre Chilecito et Rio Cuarto, en Argentine, qui rapproche un peu plus le Britannique Sam Sunderland d'un premier titre en moto.



A la veille de l'arrivée de ce 39e Dakar, à Buenos Aires, Sunderland (KTM) dispose d'une confortable avance de 33 min 09 sec au classement général sur son coéquipier autrichien Matthias Walkner et de 37 min 10 sec sur Van Beveren, qui avait reculé au 4e rang la veille.