Yamaha signe un doublé

La Yamaha N.94 de l'équipage composé de l'Espagnol David Checa, du Français Mike Di Meglio et de l'Italien Niccolo Canepa a remporté la 40e édition des 24 Heures du Mans motocyclistes, dimanche. Ils devancent la Yamaha N.7 pilotée par l'Australien Broc Parkes, l'Allemand Marvin Fritz et le Japonais Kohta Nozane. Le podium est complété par la Kawasaki N.11, lauréate de la précédente édition.

La firme japonaise Yamaha signe un doublé et remporte une quatrième victoire sur le circuit Bugatti après 1991, 2005 et 2009.



La bataille a été intense et le résultat indécis jusqu'à la dernière minute. Les deux Yamaha officielles n°94 et n°7 se sont disputées la première place un long moment avant que l'équipe du GMT 94 Yamaha composée de David Checa, Niccolo Canepa et Mickael Di Meglio, remporte finalement cette 40e édition. Le trio a également battu un record de distance en bouclant 860 tours en 24 heures soit 16 de plus que le précédent qui datait de 2012. David Checa remporte les 24 Heures Motos pour la 2e fois (2005, déjà avec le GMT 94), tandis que Niccola Canepa et l'ancien pilote de Grand Prix, champion du monde 125cc en 2008, Mickael Di Meglio signe une première victoire.