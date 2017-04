Statu quo

Les positions en tête de la course étaient inchangées dimanche matin, après la dix-huitième heure de course. La Yahama N.7 menait toujours les débats des 24 Heures du Mans. Une autre Yamaha, la N. 94, pilotée par l'Espagnol David Checa refuse d'abdiquer. Elle suit aux trousses la N.7, à 30 secondes. A dix tours du duo de tête, le pilote français Vincent Philippe au guidon de la Suzuki N.1 ferme la marche du podium.



La Kawasaki N.11 pointe toujours à la quatrième position à 11 tours des leaders et voit ses chances de conserver son titre s'évaporer.





Classement

1. Broc Parkes - Marvin Fritz - Kohta Nozane (AUS/GER/JPN/Yamaha N.7) 643 tours

2. David Checa - Niccolo Canepa - Mickael Di Meglio (ESP/ITA/FRA/Yamaha N.94) à 30.

3. Vincent Philippe - Etienne Masson - Alex Cudlin (FRA/Suzuki N.1) à 10 tours

4. Randy De Puniet - Mathieu Gines - Fabien Foret (FRA/Kawazaki N.11) à 11 tours

5. Gregg Black - Damian Cudlin - Arturo Tizon (GRB/AUS/ESP/Honda N.5) à 11 tours

6. Julien Enjolras - Dylan Buisson - Kevin Denis (FRA/Kawazaki N.4) à 12 tours (1re Superstock) à 14 tours

7. Hugo Clere - Alexis Masbou - Robin Mulhauser (FRA/FRA/SUI/Yamaha N.96) à 17 tours (2e Superstock) à 20 tours

8. Axel Maurin - Bastien Mackels - Florian Alt (FRA/BEL/GER/Yamaha N.333) à 12 tours (3e Superstock) à 21 tours

9. Gregory Junod - Marko Jerman - Anthony Dos Santos (SUI/SVN/FRA/Yamaha N.14) à 21 tours

10. Erwan Nigon - Osamu Deguchi - Julien Millet (FRA/JPN/FRA/Kawasaki N.10) à 24 tours