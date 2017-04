La Kawasaki n°11 en tête au départ

Après un départ mitigé, la Kawasaki n°11 pilotée par le Français Randy de Puniet, et la Yamaha n°7 se partageaient la tête de la 40e édition des 24 Heures du Mans moto après la première heure de course samedi. L'ancien pilote Moto GP, associé Mathieu Gines et Fabien Foret, a profité d'un long arrêt de la course pour revenir sur l'Australien Broc Parkes.



Le pilote français Kenny Foray, sur la BMW n°9, pointe un peu plus loin à plus de 17 secondes. A ses trousses, on trouve l'Espagnol David Checa, ancien pilote de MotoGP, venu se frotter à l'endurance.



L'entame de course a été perturbée dès le premier tour avec les chutes des Français Maxime Bonnot (Kawasaki N.24) et Sébastien Gérard (Suzuki N.67), neutralisant la course pendant plus de trois tours. "Bonnot a été percuté par une autre moto au départ de la course mais il a pu se relever sans problème et redémarrer assez rapidement", a déclaré François Gilles, le directeur de l'équipe de la Kawasaki n°24.