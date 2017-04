De Puniet emporté par son élan

Après huit heures de course, la Yamaha N.7 mène les 24 Heures du Mans moto au Mans. La moto pilotée par l'Allemand est talonnée par une autre Yahama, N.94, menée par l'Italien Niccolo Canepa à 35 secondes. A deux tours du duo de tête, la Kawasaki N.11, auteur de la pole position, tente de rattraper son retard après la chute de Randy de Puniet, et ferme la marche du podium.



L'ancien pilote de MotoGP qui participe pour la première fois à la classique mancelle est tombé en voulant accélérer la cadence au grand dam son directeur d'équipe qui lui a intimé de ralentir avec un panneau "slow Randy" (ralentis Randy, NDLR), en bord de piste. "Aller prendre des risques n'étaient pas prévu. Randy a maintenant compris que c'était de l'endurance. Ca roule très vite, ça va être compliqué de rattraper", a estimé Gilles Stafler, le directeur de la Team SRC Kawasaki. Après une chute du pilote français Étienne Masson au guidon de la Suzuki N.1, la firme japonaise perd une place et pointe à la 4e position.



Classement après huit heures

1. Broc Parkes - Marvin Fritz - Kohta Nozane (AUS/GER/JPN/Yamaha N.7) 287 tours

2. David Checa - Niccolo Canepa - Mickael Di Meglio (ESP/ITA/FRA/Yamaha N.94) à 34.

3.Randy De Puniet - Mathieu Gines - Fabien Foret (FRA/Kawazaki N.11) à deux tours

4.Vincent Philippe - Etienne Masson - Alex Cudlin (FRA/Suzuki N.1) à quatre tours

5. Axel Maurin - Bastien Mackels - Florian Alt (FRA/BEL/GER/Yamaha N.333) à cinq tours (1re Superstock)

6. Gregg Black - Damian Cudlin - Arturo Tizon (GRB/AUS/ESP/Honda N.5) à six tours

7. Julien Enjolras - Dylan Buisson - Kevin Denis (FRA/Kawazaki N.4) à six tours (2e Superstock)

8. Baptiste Guittet - Cédric Tangre - Robin Camus (FRA/SUZUKI N.72) à six tours (3e Superstock)

9. Hugo Clere - Alexis Masbou - Robin Mulhauser (FRA/FRA/SUI/Yamaha N.96) à huit tours (4e Superstock)

10. Horst Saiger - Roman Stamm - Michaël Savary (AUT/SUI/SUI/Kawazaki N.8) à huit tours