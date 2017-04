Judo - Résultats

Top 5 de la semaine "spécial judo" : les Françaises brillent à Varsovie !

L’Équipe de France de judo avait rendez-vous à Varsovie de jeudi à dimanche pour disputer les Championnats d’Europe 2017. Un séjour qui a largement souri aux Bleues. Retour sur les médailles tricolores.

Priscilla Gneto a donné le ton des tricolores pour ces Championnats d'Europe de judo jeudi en remportant la médaille d'or des moins de 57 kg. En finale, elle a dominé l'Allemande Theresa Stoll (ippon sur immobilisation) et ainsi décroché son premier titre dans cette catégorie, puisqu'elle concourrait auparavant chez les moins de 52 kg. Hélène Receveaux, qui complète le podium, a offert à la France sa deuxième médaille européenne.



Le lendemain, pour sa première participation, Margaux Pinot a été sacrée vice-championne d'Europe chez les moins 63 kg. En finale, elle n'a pas pu renverser la Slovène Tina Trstenjak, qui a confirmé son statut de patronne de la catégorie en conservant le titre.



Quelques instants plus tard, c'est la jeune Marie-Eve Gahié, 20 ans, qui a fait à nouveau vibrer la France en décrochant le bronze des moins de 70 kg.



Samedi, la vice-championne olympique en titre (moins de 78 kg), Audrey Tcheuméo a remporté son 4ème titre de championne d'Europe en battant sur ippon la Néerlandaise Guusje Steenhuis.



Enfin, l'équipe de France féminine de judo a conclu sa belle semaine polonaise par un sacre européen par équipes dimanche. Amandine Bouchard, Hélène Receveaux, Margaux Pinot, Marie-Eve Gahié et Émilie Andéol ont battu la Pologne 5 combats à 0. Elles portent à 8 le nombre de médailles françaises décrochées à Varsovie : 6 pour les filles, 2 pour les garçons avec l'argent d'Axel Clerget (-90 kg) et de Cyrille Maret (- 100 kg).