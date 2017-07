Judo - People

Teddy Riner trahi par Fort Boyard

Obligé de se confronter à des serpents et des araignées lors de sa participation à l'émission en 2011, le champion avait crié au scandale au mois de juin dernier dans une récente interview à L'Équipe Magazine : " Je les avais prévenus que je ne voulais ni serpent ni araignée. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de m'enfermer avec un gros serpent jaune. Ils m'ont trahi, ils peuvent m'oublier".



Aujourd'hui la production lui répond : "On ne leur demande pas leurs phobies, on leur demande quelle peur ils aimeraient surmonter. L'idée c'est d'aller au-dessus de ses peurs. S'ils préviennent dans les commentaires du questionnaire qu'ils ont une peur paralysante, on ne leur impose pas, ce n'est pas le but. Teddy n'avait pas fait de remarque particulière."



De quoi mettre en garde les futurs participants!