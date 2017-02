Judo - Résultats

Grand Slam de Paris : les Françaises assurent !

Les judokas françaises ont récolté deux médailles d'argent avec Clarisse Agbegnenou et Hélène Receveaux et deux de bronze avec Priscilla Gneto et Margaux Pinot, samedi au Grand Slam de Paris, traditionnel rendez-vous majeur du début de saison. L'équipe de France masculine n'a pour sa part décroché aucun podium.

Comme il y a six mois en finale olympique à Rio, Agbegnenou (-63 kg), trois fois victorieuse à Paris (2013, 2014, 2016), a buté sur la Slovène Tina Trstenjak. En moins de 57 kg, Receveaux est pour sa part montée, à 25 ans, sur son premier podium à Bercy. Elle n'avait pas été retenue pour les JO-2016 au profit d'Automne Pavia. Cette dernière étant enceinte et éloignée pour un temps du judo, Receveaux va désormais devoir composer avec la concurrence de Priscilla Gneto, auparavant en -52 kg. Pour ses débuts dans la catégorie, la nouvelle venue - qu'elle a battue en demi-finale - repart avec la médaille de bronze. Cerise sur le gâteau, Gneto l'a décrochée aux dépens de la championne olympique en titre, la Brésilienne Rafaela Silva. A noter, outre le bronze de Pinot en -63 kg, la très belle cinquième place de la jeune Anaïs Mosdier en -48 kg pour son premier tournoi de Paris, à 18 ans.