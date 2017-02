Judo - Résultats

Grand Slam de Paris : Andéol en bronze, Tcheuméo en or

La championne olympique Emilie Andéol a décroché la médaille de bronze lors du Grand Slam de Paris, traditionnel rendez-vous majeur du début de saison.

Au total, les judokas français ont raflé onze médailles ce week-end. Parmi cette collection, une seule en or, obtenue par la vice-championne olympique des moins de 78 kg, Audrey Tcheuméo. Sur le podium, Tcheuméo était accompagnée par Sama Hawa Camara, montée sur la troisième marche.



Chez les messieurs, au lendemain d'un samedi sans même un podium et en l'asbence de Teddy Riner, on a relevé la tête. Cyrille Maret (-100 kg), médaillé de bronze olympique à Rio, n'a pas réussi à s'imposer pour la quatrième année consécutive à Bercy. Mais il peut se consoler avec la médaille d'argent. Comme Axel Clerget en moins de 90 kg. Satisfaction enfin pour Baptiste Pierre et Pape Doudou Ndiaye, tous les deux médaillés de bronze en moins de 81 kg, pour leur première participation au prestigieux tournoi parisien.