Tcheuméo championne d'Europe

La Française Audrey Tcheuméo, vice-championne olympique en titre, a remporté son quatrième titre de championne d'Europe en -78 kg en battant en finale sur ippon la Néerlandaise Guusje Steenhuis, samedi à Varsovie.

Tcheuméo, déjà sacrée en 2011, 2014 et 2016, apporte à la France sa deuxième médaille d'or dans ces Championnats d'Europe après celle de Priscilla Gneto en -57 kg jeudi.



Au total, la France compte sept médailles à l'issue des épreuves individuelles : deux en or (Gneto et Tcheuméo), trois en argent (Maret, Clerget et Margaux Pinot en -63 kg) et deux en bronze (Hélène Receveaux en -57 kg et Marie-Eve Gahié en -70 kg).