Pinot en argent, Gahié en bronze à Varsovie

La Française Margaux Pinot a décroché la médaille d’argent des Championnats d’Europe de judo dans la catégorie des moins de 63 kg vendredi à Varsovie. Chez les moins de 70 kg, la jeune Marie-Eve Gahié a pris le bronze.

La France a décroché ses 3ème et 4ème médailles des Championnats d'Europe de Judo 2017 à Varsovie vendredi. Pour sa première participation individuelle, Margaux Pinot (23 ans) a remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 63 kg. En finale, elle s'est confrontée à la championne olympique, du monde et d'Europe en titre, l'immense Tina Trstenjak (Slovène). La victoire s'est jouée aux pénalités, après 4 minutes et 30 secondes de combat.



Engagée dans la même catégorie, la vice-championne olympique Clarisse Agbegnenou, a dû déclarer forfait avant même de disputer sa demi-finale en raison d'une blessure à la hanche. Elle termine cinquième.



Chez les moins de 70 kg, Marie-Eve Gahié a pris le bronze. Il s'agit de sa première médaille individuelle chez les séniors.



En revanche, pas de médailles côté messieurs. Dans la catégorie des moins de 73 kg, Guillaume Chaine s'est fait surprendre au second tour par le Turc Hasan Vanlioglu au Golden Score tandis que Loïc Korval n'est pas passé face à l'Israélien Tohar Butbul.



Même chose chez les moins de 81 kg. Baptiste Pierre s'est incliné face à l'Allemand Benjamin Muennich au premier tour et Pape Doudou NDiaye a été battu par le Russe Aslan Lappinagov.