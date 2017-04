Les Françaises titrées par équipe

L'équipe de France féminine de judo a remporté l'épreuve par équipes aux Championnats d'Europe en ne laissant aucune chance en finale à la Pologne, battue 5-0, dimanche à Varsovie. Les Bleues n'ont pas fait de détail face aux Polonaises : Amandine Buchard, Hélène Receveaux et Margaux Pinot ont apporté les trois premiers points nécessaires à la victoire. Puis Marie-Eve Gahié et la championne olympique en titre des +78 kg Emilie Andéol les ont imitées dans des combats sans enjeu.



Sur la route de la finale, les Françaises avaient battu les Néerlandaises puis les Russes.



Un peu plus tôt, l'équipe de France masculine, battue en demi-finale par la Russie, s'est inclinée dans le match pour la troisième place contre la Hongrie (4-1).