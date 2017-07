Zaripov suspendu deux ans

Le Russe Danis Zaripov a été suspendu deux ans après un contrôle antidopage positif, a annoncé mardi la Ligue continentale de hockey sur glace (KHL). L'attaquant âgé de 36 ans a été contrôlé positif à un stimulant et à un agent masquant la saison dernière, a indiqué la KHL sur son site officiel.



La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a suspendu jusqu'en mai 2019 le triple champion du monde, ancien membre de l'équipe russe aux jeux Olympiques d'hiver à Vancouver en 2010.



La KHL a précisé que deux autres hockeyeurs - le Russe Andreï Konev et le Canadien Derek Smith - ont également été testés positifs et suspendus par l'IIHF.