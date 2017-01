Un mauvais geste termine devant les tribunaux

Le parquet suédois a lancé des poursuites pour "coups et blessures volontaires" contre un joueur de hockey sur glace, près de deux ans après une agression en plein match.



Le 5 mars 2015, un joueur de Rögle, Jakob Lilja, avait frappé avec sa crosse dans la nuque un adversaire de Malmö, Jens Olsson, qui était sorti sur civière mais n'avait pas souffert de séquelles. Lilja avait écopé pour ce geste de 10 matches de suspension.



Une magistrate du parquet, Michelle Stein, a indiqué à l'agence de presse TT que la violence de l'agression justifiait que la justice s'y intéresse aussi. Elle n'a pas expliqué pourquoi l'enquête préliminaire avait duré si longtemps.



Les coups et blessures volontaires sont punis de deux ans de prison en Suède, et dans la procédure pénale, le lancement formel des poursuites signifie que le mis en cause va être jugé. La date du procès reste à déterminer.