Les hockeyeuses françaises battues

Les hockeyeuses françaises, qui tentent de valider leur première qualification pour des jeux Olympiques d'hiver, se sont inclinées jeudi pour leur premier match du TQO pour les JO-2018 contre l'Allemagne (3-2, t.a.b.), hypothéquant leurs chances de voir Pyeongchang.



A Tomakomai (Japon), les Bleues, 12es au classement mondial, ont mené à deux reprises grâce à Marion Allemoz et Lore Baudrit, mais ont encaissé la seconde égalisation allemande (8e nation mondiale) à une minute de la fin de la partie. Elles ont finalement cédé lors de la séance de tirs au but, et n'ont plus en mains leur destin. Seul le premier du TQO valide son billet pour les JO-2018 (9-25 février).



Les Françaises affronteront le Japon (7e mondial) samedi (10h00 françaises) et l'Autriche (11e) dimanche (06h30 françaises).