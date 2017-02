Les Français battus

L'équipe de France de hockey sur glace s'est inclinée contre la Norvège (4-1), jeudi à Graz (Autriche) en tournoi amical de préparation pour le Mondial-2017 (5-21 mai), que la France co-organise avec l'Allemagne.



Outsiders contre une équipe qui leur a déjà barré la route des JO-2018 en septembre, et privés de leur gardien de but vedette Cristobal Huet laissé au repos, les Bleus ont été menés par les Scandinaves dès la 2e minute de jeu lors d'une infériorité numérique, et ont inscrit leur seul but par Olivier Dame-Malka (27:31).



Dans ce tournoi amical en Autriche, les Français affronteront la Slovaquie vendredi (16h30) et l'Autriche samedi (19h00).