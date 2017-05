Les espoirs de qualification s'envolent

La participation aux quarts de finale du Championnat du monde est compromise pour l'équipe de France. Les Français s'inclinent 5 à 2 contre les Tchèques dans leur avant-dernier match de poule, dimanche à Paris-Bercy.

Les Français ont fait un bon début de match contre la République tchèque qu'ils ne sont jamais parvenus à battre. Ils ont même souvent dominé pendant un tiers-temps et demi en perturbant le jeu très technique de leurs adversaires mais ils n'ont pas assez profité de leurs nombreuses périodes de supériorité numérique. Menés dès la neuvième minute, ils ont égalisé au tout début de la deuxième période grâce à un magnifique slalom de Stéphane Da Costa. Les Tchèques ont fait la différence à la fin de ce tiers-temps en marquant à deux reprises. Les dernières vingt minutes, gagnées 2-1 par les Tchèques avec un but d'Antoine Roussel pour la France, n'ont pas modifié l'équilibre du match.



Avec sept points, les Bleus ne sont pas mathématiquement hors course, mais il faudra, outre une victoire indispensable contre la Slovénie lundi, un concours de circonstances favorables dans les rencontres de leurs rivaux, la Finlande (9) et la Norvège (8). Il faudra pour commencer que les Finlandais ne battent pas la Suisse dimanche soir pour maintenir le suspense.