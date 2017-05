Les Bleus terminent leur préparation sur une défaite

Les hockeyeurs français ont terminé leur préparation pour le Mondial-2017 par une défaite face à la Biélorussie (1-4), un de ses adversaires lors du 1er tour, lundi à Bordeaux. Les Bleus, qui s'étaient imposés 3-1 dimanche face à cette même équipe, ont cette fois-ci baissé pavillon, encaissant un but dès la 9e minute avant que les Slaves ne corsent l'addition avec deux autres réalisations lors du deuxième tiers temps. Si l'attaquant de Rouen Sacha Treille, déjà buteur dimanche, a réduit l'écart (1-3) sur penalty au début du dernier tiers, les hommes de Minsk ont marqué un dernier but dans la cage vide à l'ultime minute.



Les deux équipes se retrouveront dans onze jours à Bercy lors du premier Tour du Mondial-2017 co-organisé du 5 au 21 mai en France et en Allemagne.



Avec cette défaite, le bilan de la préparation des joueurs de Dave Henderson s'avère parfaitement équilibré: quatre victoires contre la Suisse, la Russie, la Lettonie et la Biélorussie mais aussi quatre défaites, contre ces mêmes adversaires.



La France débutera la compétition le samedi 6 mai (20h15) contre la Norvège.