Les Bleus dominent la Slovaquie

L'équipe de France de hockey sur glace s'est imposée contre la Slovaquie (3-1), vendredi à Graz (Autriche) en tournoi amical de préparation pour le Mondial-2017 (5-21 mai), que la France co-organise avec l'Allemagne.



Les Bleus, privés de leur gardien de but vedette Cristobal Huet laissé au repos, ont pris les devants grâce aux frères Treille, Sacha ouvrant le score à la 7e minute et Yorick doublant la mise cinq minutes plus tard. Ils ont compté trois buts d'avance grâce à Alexandre Texier dans le 3e tiers-temps (13e), avant une réduction du score slovaque moins de deux minutes après.



Dans ce tournoi amical en Autriche, les Français termineront par un match contre l'Autriche samedi (19h00).