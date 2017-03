Les Américaines lèvent leur boycott

Le drame est évité. L'équipe féminine américaine de hockey sur glace renonce à boycotter le Championnat du monde qui débute vendredi aux Etats-Unis (31 mars-7 avril à Plymouth), après avoir trouvé un accord avec sa fédération sur sa prise en charge financière et le développement de la discipline. "Nous nous sommes mobilisées pour ce que nous croyions juste et les dirigeants de la fédération nous ont écoutées", s'est félicitée la capitaine de l'équipe des Etats-Unis, Meghan Duggan.



Les termes de l'accord entre la fédération américaine, USA Hockey, et les internationales américaines n'ont pas été révélés. Les joueuses réclamaient une revalorisation et un allongement de leur indemnisation pendant la préparation des jeux Olympiques 2018 ainsi qu'un accroissement des fonds consacrés au développement du hockey sur glace féminin. Elles avaient reçu lundi le soutien de quatorze sénateurs américains qui avaient adressé une lettre à USA Hockey pour l'exhorter à accéder à leurs demandes.