La France s'offre le Bélarus

Les hockeyeurs français ont pris le meilleur sur le Bélarus (3-1) qu'ils retrouveront lors du 1er tour du Mondial à Bercy, à l'occasion d'un match de préparation disputé dimanche à Bordeaux.

Les Bleus, qui récupéraient pour l'occasion leurs joueurs évoluant en NHL, Pierre-Edouard Bellemare et Antoine Roussel, ont inscrit trois buts par Sacha Treille et Floran Douay dans le premier tiers temps, et Nicolas Besch dans le dernier.



Jusqu'à cette victoire face à un adversaire qu'elle croisera une nouvelle fois lundi (18h) à la patinoire de Bordeaux-Mériadeck pour un ultime test, la France présentait un bilan parfaitement équilibré lors de sa campagne de préparation avec 3 victoires contre la Suisse, la Russie et la Lettonie, mais aussi 3 défaites contre ces mêmes adversaires.