La Fédération américaine sous pression

Des sénateurs américains écrivent à la Fédération américaine (USA Hockey) l'exhortant à accéder aux demandes de son équipe nationale féminine. Cette dernière se bat notamment pour une égalité salariale avec son homologue masculine et menace de boycotter le championnat du monde 2017 qui débute vendredi aux Etats-Unis, à Plymouth jusqu'au 7 avril. "USA Hockey consacre 3,5 millions de dollars au développement des programmes pour les jeunes joueurs et l'équivalent n'existe pas pour le hockey féminin", constatent-ils.



Les internationales américaines réclament une revalorisation de leurs salaires et indemnités et leur alignement sur la durée avec leurs collègues masculins. Elles réclament également que leur fédération consacre des fonds au développement de leur discipline.



Les Américaines ont remporté les trois derniers titres mondiaux et le premier titre olympique de l'histoire en 1998 à Nagano (Japon), mais court, depuis, après l'or olympique revenu à quatre reprises au Canada.