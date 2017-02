Grenoble gagne la Coupe de France

Les Brûleurs de Loups de Grenoble remportent la Coupe de France de hockey sur glace, la 4e de leur histoire, en battant Rouen, double tenant du trophée, 3 buts à 2 après prolongation en finale, disputée dimanche à l'AccorHotels Arena de Paris.

Grenoble, finaliste l'an passé contre Rouen déjà, a mené 2-0 après seulement cinq minutes de jeu grâce à Bostjan Golicic (2"20) et Éric Chouinard (5"15), avant d'être rejoint 2-2 au deuxième tiers grâce à l'intermédiaire de Marc-André Thinel (7"28) et Chad Langlais (27"53). La victoire s'est profilée en prolongation, où les Isérois ont été les plus prompts à marquer, après seulement deux minutes de jeu. C'est le capitaine isérois Chouinard qui a marqué le but décisif devant les 11.367 spectateurs de l'AccorHotels Arena.



Les Brûleurs de Loups prennent ainsi leur revanche sur Rouen et privent les Dragons d'un historique troisième succès consécutif en Coupe de France.