Une victoire de plus pour les Bleus !

Les hockeyeurs français ont assuré leur maintien dans l'élite en battant le Bélarus, 4 à 3 aux tirs au but vendredi à Paris-Bercy dans un match à rebondissements, et espèrent maintenant atteindre les quarts de finale.





Au lendemain de leur défaite frustrante contre la Canada (3-2), dans une rencontre qui avait exigé une grosse dépense d'énergie, les Bleus ont réussi à se mobiliser. Mais que ce fut dur! Après avoir marqué les deux premiers buts, ils ont été menés 3 à 2, puis ont résisté héroïquement en infériorité numérique pendant la prolongation. Ils se sont imposés dans la séance de face-à-face grâce à des buts de Stéphane Da Costa et à des arrêts de Cristobal Huet.



Avec trois victoires et deux défaites, la France est quatrième avec sept points, à égalité avec la Finlande et la Norvège, qui ont un match de plus à jouer. Sa situation n'est pas la plus favorable, mais en prenant peut-être quelques points samedi contre la très forte République tchèque, puis en battant à tout prix la Slovénie lundi, tout reste possible. Pour le maintien, c'est dans la poche. Elle ne peut plus terminer dernière.