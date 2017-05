Mondial : Canada-Russie et Suède-Finlande en demi-finales

Les demi-finales des Championnats du monde de hockey sur glace 2017 opposeront le Canada à la Russie et la Suède à la Finlande samedi à Cologne.



La hiérachie mondiale a été respectée jeudi dans les quarts de finale Canada-Allemagne (2-1), Russie-République tchèque (3-0), Finlande-Etats-Unis (2-0) et Suède-Suisse (3-1).



Le match entre les Russes et les Canadiens, vainqueurs de sept des dix dernières éditions (quatre pour les Est-Européens, trois pour les Nord-Américains) sera le grand choc des demies.