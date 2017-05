Les Bleus terminent sur une victoire

L'équipe de France de hockey sur glace a terminé son Mondial, et le gardien Cristobal Huet sa carrière en bleu, par une nette victoire sur la Slovénie, 4 à 1, lundi à Paris-Bercy.

Les Bleus avaient perdu toute chance de se qualifier pour les quarts de finale depuis leur défaite face à la République tchèque la veille. Cristobal Huet avait annoncé avant le Mondial, son 14e sous le maillot bleu, qu'il mettrait fin à son parcours international à Paris, à l'âge de 41 ans. Il fera une dernière saison en club en Suisse, à Lausanne. Le Grenoblois est considéré comme le meilleur hockeyeur français de l'histoire. Il est notamment le seul à avoir remporté la fameuse Coupe Stanley de la Ligue nord-américaine, en 2010, avec Chicago. Un autre pilier de l'équipe de France, et un autre Isérois, le capitaine Laurent Meunier, jouait également son dernier match en bleu mardi, à 38 ans.



La France termine avec le beau total de dix points (4 victoires sur la Finlande, la Suisse, le Bélarus et la Slovénie). Maintenue en première division, son objectif de départ, elle se classera cinquième du groupe B, ou sixième si la Norvège bat le Bélarus mardi. Contre les Slovènes, les Bleus ont fait la différence dans le deuxième tiers-temps grâce à Antoine Roussel et Yohann Auvitu, à trois minutes d'intervalle. Roussel a réussi un triplé en marquant les deux derniers buts français dans l'ultime période, devant 12.800 spectateurs.