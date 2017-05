Les Bleus arrachent la victoire face à la Suisse

Nouvelle victoire pour les hockeyeurs français qui se sont imposés face à la Suisse 4 à 3 aux tirs au but, lors de leur troisième match du Mondial, mardi à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy.

Menés à deux reprises, les Bleus ont arraché, à quatre minutes de la fin, le droit de jouer une prolongation, grâce à un magnifique but d'Anthony Rech. C'est un face-à-face gagné par Stéphane Da Costa et trois arrêts de Cristobal Huet qui leur ont donné la victoire dans la séance des pénalties.



Après avoir battu la Finlance, la France épingle avec la Suisse une autre grande nation du hockey à son tableau de chasse.



Avec deux victoires et une défaite initiale contre la Norvège, la France occupe la quatrième place du groupe B avec cinq points et peut encore rêver des quarts de finale. Quant à l'objectif minimal, le maintien dans l'élite, qui consiste à ne pas finir dernier, il n'est pas loin d'être dans la poche.