La Suisse et la Finlande réagissent

La Suisse s'est reprise au lendemain de sa défaite face à la France en dominant facilement le Bélarus 3 à 0, mercredi à Paris, au Mondial de hockey sur glace. La Finlande, elle aussi battue par la France, s'est maintenue dans la course aux quarts de finale en prenant le meilleur en fin de rencontre sur la Slovénie 5 à 2. Les deux équipes étaient à égalité 2 à 2 jusqu'à 11 minutes de la sirène. A Cologne, les États-Unis se sont facilement débarrassés de l'Italie 3 à 0 avec deux buts de l'attaquant des New York Islanders Brock Nelson. Battus d'entrée par l'Allemagne, les Américains ont enchaîné trois victoires depuis et sont en tête du groupe B avec 9 points, comme la Lettonie qui a joué un match de moins. Les Allemands ont arraché la victoire face à la Slovaquie aux tirs au but, 3 à 2, après avoir été menés 2 à 0.