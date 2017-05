La France passe près d'un exploit face à la Norvège

Le Championnat du monde 2017 de hockey sur glace co-organisé par la France et l'Allemagne a débuté vendredi. Les Bleus se sont inclinés 3-2 dans leur première rencontre face aux Norvégiens. Les tricolores n'ont pas démérité mettant la Norvège en difficulté. Prochain match dès demain face à la Finlande sur la glace de l'Accord Hôtel Arena. Les Finlandais ont remporté leur premier match contre le Belarus vendredi et son en tête du groupe.





Les hockeyeurs français lancent leur Mondial contre la Norvège ce samedi (20h15) à l'AccorHotel Arena de Paris-Bercy, dans un match au goût de revanche contre l'équipe qui les a privés des jeux Olympiques l'automne dernier. Les Bleus sortent d'une longue préparation lors de laquelle ils ont montré de bonnes choses (4 victoires contre la Suisse, la Lettonie, la Russie et le Bélarus pour 4 défaites contre les mêmes). Surtout, ils espèrent être poussés par le public lors de cet événement coorganisé en France pour la première fois depuis 1951. Paris-Bercy accueille une des deux poules de la première phase et deux quarts de finale, le reste ayant lieu à Cologne en Allemagne.



Samedi, les deux premiers chocs de ce Mondial 2017 sont revenus à la Russie, vainqueur de la Suède 2 à 1 au tir au but à Cologne, et au Canada, qui a dominé la République tchèque 4 à 1 à Paris.



La formule

Les quatre premiers de chaque groupe qualifiés pour des quarts de finale croisés (deux à Paris-Bercy, deux à Cologne), puis demi-finales et finale (le 21 mai à Cologne).



Les groupes

Groupe A (Cologne) : Russie, Suède, Etats-Unis, Allemagne, Slovaquie, Danemark, Italie, Lettonie)

Groupe B (Paris) Canada, Finlande, République tchèque, France, Suisse, Norvège, Bélarus, Slovénie



Rappel des 10 derniers Mondiaux

2016 (Moscou): 1. Canada, 2. Finlande, 3. Russie... 14. France

2015 (Prague): 1. Canada, 2. Russie, 3. Etats-Unis... 12. France

2014 (Minsk): 1. Russie, 2. Finlande, 3. Suède... 8. France

2013 (Stockholm): 1. Suède, 2. Suisse, 3. Etats-Unis... 13. France

2012 (Helsinki): 1. Russie, 2. Slovaquie, 3. République tchèque... 9. France

2011 (Bratislava): 1. Finlande, 2. Suède, 3. République tchèque... 12. France

2010 (Cologne): République tchèque, 2. Russie, 3. Suède... 14. France

2009 (Bern): 1. Russie, 2. Canada, 3. Suède... 12. France

2008 (Québec): 1. Russie, 2. Canada, 3. Finlande... 14. France

2007 (Moscou) 1. Canada, 2. Finlande, 3. Russie



L'équipe de France

Gardiens: Florian Hardy (32 ans, Dornbirn/AUT), Cristobal Huet (41 ans, Lausanne/SUI), Ronan Quemener (29 ans, Aalborg/DEN)

Arrières: Yohann Auvitu (27 ans, New Jersey/USA), Nicolas Besch (32 ans, Bordeaux), Florian Chakiachvili (25 ans, Rouen), Olivier Dame Malka (26 ans, Rouen), Kevin Hecquefeuille (32 ans, La Chaux-de-Fonds/SUI), Jonathan Janil (29 ans, Bordeaux), Antonin Manavian (30 ans, Fehervar/HUN), Damien Raux (32 ans, Rouen)

Avants: Pierre-Edouard Bellemare (32 ans, Philadelphie/USA), Maurin Bouvet (21 ans, Gap), Valentin Claireaux (26 ans, Rauma/FIN), Stéphane Da Costa (27 ans, CSKA Moscou/RUS), Teddy Da Costa (31 ans, Znojmo/CZE), Floran Douay (22 ans, Servette Genève/SUI), Damien Fleury (31 ans, Kunlun Pékin/CHN), Loïc Lamperier (27 ans, Rouen), Laurent Meunier (38 ans, La Chaux-de-Fonds/SUI), Jordann Perret (22 ans, Rouen), Anthony Rech (24 ans, Gap), Nicolas Ritz (25 ans, Herning/DEN), Antoine Roussel (27 ans, Dallas/USA), Sacha Treille (29 ans, Rouen)



Le calendrier des Bleus

Samedi 6 mai (20h15) France-Norvège

Dimanche 7 mai (16h15) France-Finlande

Mardi 9 mai (20h15) France-Suisse

Jeudi 11 mai (20h15) France-Canada

Vendredi 12 mai (20h15) France-Bélarus

Dimanche 14 mai (16h15) France-République tchèque

Lundi 15 mai (20h15) France-Slovénie