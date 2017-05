Etats-Unis et Suède en quarts

Les Etats-Unis et la Suède ont rejoint la Russie en quarts de finale du Mondial de hockey sur glace dans le groupe A à Cologne. Les Américains ont assuré leur avenir en écrasant la Slovaquie 6 à 1 et les Suédois en prenant le meilleur sur le Danemark 4 à 2. Les Russes, au repos, étaient déjà tranquilles et pourraient reprendre la tête du groupe dès lundi à l'occasion de leur match face à la Lettonie.



Le dernier ticket pour les quarts de finale devrait se disputer mardi entre les Baltes et l'Allemagne.



A Paris, les quatre billets devraient revenir au Canada et à la République tchèque, en tête avec 13 points, à la Suisse (12) et à la Finlande (11), même si la Norvège (8) garde un petit espoir avec encore deux matches à jouer.



Les Tchèques ont battu la France 5 à 2 et mis fin aux chances du pays organisateur du groupe B. La Finlande a remporté un succès crucial sur la Suisse, 3 à 2.