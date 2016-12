Yohann Auvitu revient à New Jersey

Les New Jersey Devils ont rappelé leur international français Yohann Auvitu après l'avoir envoyé pendant deux semaines en AHL, le Championnat professionnel secondaire nord-américain. Il a disputé cinq matches avec un bilan personnel d'une passe décisive.



Auvitu, 27 ans, figurait mardi dans le groupe retenu pour affronter les champions en titre, les Pittsburgh Penguins, mais n'a pas été aligné lors de la défaite de son club (5-2), comme annoncé par l'entraîneur qui veut le faire jouer dans le courant de la semaine. En l'absence du Français, les affaires de New Jersey ne se sont pas améliorées, bien au contraire: les Devils ont perdu neuf de leurs dix derniers matches et sont désormais derniers de la conférence Est.