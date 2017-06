Pittsburgh retrouve le sourire

Le champion en titre Pittsburgh s'est imposé, cette nuit face à Nashville 6 à 0 dans le match numéro 5. Encore une victoire et ils remporteront la 5e Coupe Stanley, leur deuxième consécutive.

Après deux défaites face à Nashville (5-1 et 4-1), Pittsburgh retrouve le sourire avec une belle victoire 6-0 dans le match numéro 5, cette nuit. Après cette rencontre et cette belle victoire, les Penguins devront s'imposer dans le sixième match pour remporter leur cinquième Coupe Stanley, leur deuxième consécutive.



Seule grande contrainte, le prochain match aura lieu à Nashville et devront reproduire le match très sérieux de jeudi soir pour s'imposer à l'extérieur. À noter, Crosby, en quête de sa troisième Coupe Stanley, a fini la rencontre avec trois passes décisives. NP