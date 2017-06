Pittsburgh mène déjà 2-0 face à Nashville

Le champion en titre Pittsburgh a doublé la mise dans la Coupe Stanley, la finale de la NHL, en surclassant Nashville 4 à 1, mercredi. Les Penguins mènent deux victoires à zéro face aux Predators et n'ont plus besoin que de deux victoires pour décrocher le cinquième titre de leur histoire.



Même si les deux prochains matches ont lieu à Nashville, samedi et lundi, les Pittsburgh Penguins ont nettement pris l'ascendant dans cette finale d'une grande intensité. Ce n'est pas une surprie. Les Nashville Predators sont l'équipe-surprise des play-offs 2017 et dispute sa première finale.