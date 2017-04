Pittsburgh fait la différence

Pittsburgh a doublé son avantage face à Columbus dans leur duel du 1er tour des play-offs NHL. Les Penguins se sont imposés 4 à 1 devant leur public et mènent 2 victoires à 0 face aux Blue Jackets. Sidney Crosby a ouvert la marque dès la première période avec son 50e but en play-offs.



Saint Louis a encore fait plus fort: les Blues mènent aussi 2 victoires à 0 face à Minnesota, mais ils se sont imposés à nouveau à Minneapolis (2-1) et peuvent décrocher leur qualification à domicile en remportant les matches N.3 et 4.



Montréal, a égalisé à 1 victoire partout face aux New York Rangers en s'imposant en prolongation (4-3) malgré 54 arrêts d'Henrik Lundqvist, nouveau record personnel en play-offs. Edmonton s'est également relancé en battant San José, finaliste de la Coupe Stanley l'année dernière (2-0).



Résultats

CONFERENCE EST

A Montréal, Montréal bat New York Rangers 4 à 3 en prolongation

(Montréal et New York Rangers à égalité 1 victoire partout)



A Pittsburgh, Pittsburgh bat Columbus 4 à 1

(Pittsburgh mène 2 victoires à 0)



Autres séries en cours:

Washington mène 1 victoire à 0 face à Toronto

Boston mène 1 victoire à 0 face à Ottawa



CONFERENCE OUEST

A Minneapolis, Saint Louis bat Minneapolis 2 à 1

(Saint Louis mène 2 victoires à 0)



A Edmonton, Edmonton bat San José 2 à 0

(Edmonton et San José à égalité 1 victoire partout)



Autres séries en cours:

Nashville mène 1 victoire à 0 face à Chicago

Anaheim mène 1 victoire à 0 face à Calgary