Nashville relance la finale

Nashville a relancé la finale de la NHL en dominant samedi le champion en titre Pittsburgh 5 à 1 dans le match N.3.

Pittsburgh mène toujours, deux victoires à une, cette finale qui se dispute au meilleur des sept matches, mais Nashville peut revenir à sa hauteur en remportant le match N.4 qui aura lieu lundi, à nouveau sur sa patinoire.



Sidney Crosby et ses coéquipiers avaient pourtant idéalement débuté cette rencontre en ouvrant le score dès la 3e minute par Jake Guentzel. Mais Nashville qui dispute sa première finale, a laissé passer l'orage et a renversé les Penguins dans le 2e tiers-temps avec deux buts en 42 secondes entre les 5e et 6e minutes, puis un 3e en fin de période.



Nashville, qualifiée pour les play-offs avec le plus mauvais bilan des seize équipes en lice, n'a jamais remporté la Coupe Stanley, tandis que Pittsburgh vise son cinquième titre et tente de devenir la première équipe à conserver sa couronne depuis Detroit en 1998.