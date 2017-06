Les Penguins conservent la Stanley Cup

Pittsburgh a remporté, ce dimanche soir, et pour la deuxième année consécutive la Coupe Stanley en finale de la Ligue nord-américaine de NHL après une belle victoire contre Nashville 4 victoires à 2.

Après la victoire en finale de la NHL, Pittsburgh conserve son titre pour la deuxième année consécutive. Dans le même temps, la star de l'équipe Sidney Crosby, exceptionnel pendant le match, a remporté le titre suprême pour la troisième fois de sa carrière.



Les Penguins s'imposent face à Nashville Predators quatre victoires à deux. Cette victoire est le cinquième titre de Pittsburgh après 1991, 1992, 2009 et 2016, et du troisième sacre de Crosby, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, qui, comme en 2016, a été élu meilleur joueur de la finale. "Conserver notre titre était l'objectif depuis le début de la saison, on savait que cela serait difficile, car cela n'avait pas été fait depuis longtemps, c'est un grand motif de fierté", a admis la star de la NHL.