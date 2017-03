La NHL s'invite en Suède

Colorado et Ottawa vont s'affronter à deux reprises en novembre prochain en Suède dans le cadre de la saison régulière 2017-18 de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL). "Nous n'avons jamais eu autant de joueurs suédois en NHL. (...) Le retour des matches de saison régulière à l'étranger nous permettra également de mettre l'accent sur les célébrations de notre centenaire", précise le patron de la NHL Gary Bettman. Les capitaines d'Ottawa, Erik Karlsson, et de Colorado, Gabriel Landeskog, sont Suédois.



Ces deux rencontres auront lieu les 10 et 11 novembre à Stockholm. La NHL n'avait plus délocalisé de matches de son championnat en Europe depuis 2011.



Selon la NHL, 26% des joueurs évoluant dans son championnat cette saison sont nés hors des Etats-Unis et du Canada.