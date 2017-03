La NHL s'invite en Chine

La Ligue professionnelle nord-américaine de hockey (NHL) a programmé cet automne et pour la première fois de son histoire des matches de pré-saison en Chine. Les Los Angeles Kings et les Vancouver Canucks s'affronteront le 21 septembre à Shanghaï puis le 23 septembre à Pékin.



Un rendez-vous stratégique pour la NHL, alors que Pékin cherche à promouvoir les sports d'hiver avant d'accueillir les jeux Olympiques 2022. La NHL est la dernière organisation sportive en date à tâter le terrain en Chine, où les compétitions internationales se développent a grand rythme. Aucun Chinois n'a jamais joué en NHL et le hockey reste un sport confidentiel dans le pays. Mais la Chine investit dans les infrastructures sportives hivernales en vue des JO 2022. Le patron de la NHL Gary Bettman souligne "l'importance d'aider la Chine à construire un efficace programme national de hockey". Le président chinois Xi Jinping a dit espérer que 300 millions de ses compatriotes pratiquent des sports d'hiver d'ici à 2022.