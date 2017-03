Detroit ne verra pas les play-offs

Pour la première fois depuis 25 ans, les Detroit Red Wings ne participeront pas aux play-offs après leur défaite contre Carolina (4-1).



Les Red Wings sont 15es et avant-derniers de la conférence Est et, avec leurs 74 points et six matches de saison régulière encore à disputer, ils ne peuvent plus finir à l'une des six premières places ou décrocher l'une des deux wild-cards. Ils avaient participé jusqu'à cette année aux play-offs chaque saison depuis 1990-91. Durant cette période, ils ont remporté quatre Stanley Cups et perdu deux finales.



La plus longue série en cours du sport professionnel nord-américain est désormais celle des San Antonio Spurs en basket-ball qui se sont qualifiés pour la 20e saison de suite pour les play-offs NBA.