Claude Julien nouvel entraîneur des Canadiens de Montréal

Le Canadien Claude Julien a été nommé entraîneur principal des Canadiens de Montréal en remplacement de Michel Therrien, limogé, a annoncé mardi la franchise de NHL. Le manager général des Canadiens, Marc Bergevin, a justifié cette nomination par la nécessité d'apporter "une nouvelle énergie, une nouvelle voix, une nouvelle direction" à la franchise.



C'est la seconde fois que Julien prend la tête des Canadiens, après un premier mandant entre 2003 et 2006. A 56 ans, il a dirigé 997 matches de saison régulière de NHL avec Montréal donc, New Jersey et Boston. Julien a été remercié par les Boston Bruins le 7 février dernier après avoir mené la franchise au titre en Stanley Cup en 2011.