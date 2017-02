Les discussions s'éternisent entre la NHL et le CIO

Le président du Comité international olympique ( CIO) Thomas Bach espère toujours la participation des joueurs de NHL aux Jeux de Pyeongchang en 2018, après avoir rencontré à New York le président de la Ligue nord-américaine. "Nous espérons que cela a jeté les bases de négociations fructueuses entre la NHL et la Fédération internationale de hockey sur glace", a déclaré le président du CIO. "Nous voulons tous voir les meilleurs joueurs prendre part aux JO 2018 et nous savons que les joueurs pensent la même chose", a ajouté M. Bach.