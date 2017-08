Handisport - News

Oscar Pistorius hospitalisé

Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, condamné à six ans de détention pour le meurtre de sa petite amie, a été conduit jeudi à l'hôpital. Selon le site d'informations News24, Oscar Pistorius se serait plaint de douleurs à la poitrine.



Il avait tué en février 2013 Reeva Steenkamp en tirant quatre balles à travers la porte des toilettes de sa maison de Pretoria, où sa compagne était enfermée. Le champion a toujours plaidé la méprise, répétant qu'il était persuadé qu'un cambrioleur s'était introduit dans sa propriété et qu'il avait tiré sous le coup de la panique. Condamné en première instance en 2014 à cinq ans de prison pour homicide involontaire, il a finalement écopé de six ans pour meurtre en appel.



Pistorius était entré dans la légende en s'alignant avec les valides aux 400 mètres des jeux Olympiques de Londres en 2012, une première pour un double amputé. Il sera éligible à une libération anticipée à partir de juillet 2019, après avoir purgé la moitié de sa peine.