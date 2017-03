Handball - Résultats

Omeyer et Narcisse tournent la page

Une page de l'équipe de France de handball se tourne. Deux des piliers de l'équipe de France de handball, le gardien de but Thierry Omeyer et l'arrière Daniel Narcisse, doivent annoncer la fin à leur carrière internationale.

La Fédération française de handball (FFHB) a annoncé une conférence de presse mardi à Paris en présence de membres de l'équipe de France, mais, sans plus de précisions. Selon France 2, il s'agirait de l'annonce conjointe de l'arrêt de leur carrière internationale pour Thierry Omeyer et Daniel Narcisse.



Arrivés en bleu au tournant des années 1990-2000, ils ont bâti un palmarès incomparable et fait de la France la grande puissance de leur sport. Omeyer (345 sélections), 40 ans, et Narcisse (298 sélections), 37 ans, tous deux joueurs du Paris SG, possèdent l'un des plus beaux palmarès du sport français. Ils partagent deux titres olympiques (2008 et 2012), quatre couronnes mondiales (2000, 2009, 2015 et 2017, Omeyer en compte 5 avec le titre de 2011 manqué sur blessure pour Narcisse) et trois titres européens (2006, 2010 et 2014). Ils ont disputé leur dernière compétition internationale en janvier au Mondial en France avec une victoire en finale sur la Norvège devant le public de Bercy.



En club aussi, les deux stars ont tout gagné: la Ligue des champions avec les Allemands de Kiel, les championnats d'Allemagne et de France à plusieurs reprises, ainsi que toutes les coupes et récompenses individuelles. Ils ont été couronnés joueurs de l'année par la Fédération internationale : Omeyer en 2008 et Narcisse en 2012.