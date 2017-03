Pour Paris doit gagner en Pologne

Le Paris SG doit s'imposer à Plock dimanche (18h00) pour maintenir un petit espoir de chiper la première place de son groupe en Ligue des champions à Barcelone, même s'il n'a plus son destin entre les mains.



La pole position permet d'accéder directement aux quarts de finale sans

passer par l'étape préalable : des "faux huitièmes" qui réunissent non pas

seize mais douze équipes. L'an passé, les champions de France avaient conquis cette première place et avaient pu ainsi souffler durant deux week-ends. Mais l'affaire est moins bien engagée en 2017. A deux journées de la fin de la phase de poules, le Barça surplombe le PSG de deux longueurs. Pour le dépasser, les Parisiens doivent remporter leur deux derniers matches, à Plock donc puis à domicile contre Kiel le 12 mars, et compter sur une défaite du géant catalan. Dans ce cas, les deux équipes seraient à égalité de points mais le PSG passerait devant grâce à une meilleure différence de buts particulière.